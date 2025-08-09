SAYISAL LOTO SONUÇLARI SON DAKİKA! 9 Ağustos 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları MP Bilet sorgula ekranında!

Haftanın çekilişlerinden biri olan Çılgın Sayısal Loto'nun 9 Ağustos 2025 tarihli sonuçları yakından takip ediliyor. Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği çekilişte talihliler ve kazandıran numaralar için sorgulamalar başladı. İşte MP bilet sorgulama ekranı ve Çılgın Sayısal Loto sonuçları…