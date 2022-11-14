Sayısal Loto Sonuçları SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 14 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online üzerinden her hafta Pazartesi günleri yapılan MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenen "Sayısal Loto Sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek oyunu oynayan şans oyunu severler için ilan edildi. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler yoğun olarak şanslı numaralarla Sayısal Loto Sonuçları sorgulama yapmak ve 177 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olup olmadığını öğrenmek isteyenler yoğun olarak 14 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.
Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.