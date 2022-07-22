Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2022-Sayıştay Eleme), 2 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenmişti. Söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar, sınavın ardından sonuçlar için geri sayıma geçmişti. Adaylar, büyük bir merakla ''2022 Sayıştay Eleme Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aranırken ÖSYM'den bir son dakika açıklaması geldi. ÖSYM, Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2022-Sayıştay Eleme) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte ÖSYM ile 2022 Sayıştay Eleme Sınavı sonuçları sorgulama ekranı!
2022 SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLIĞI YAZILI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2022-Sayıştay Eleme Sınavı sonuçları, 22 Temmuz 2022 Cuma günü açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖÖSYM) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
''02 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavına (2022-Sayıştay Eleme) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Temmuz 2022 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.''
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