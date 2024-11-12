Sayıştay raporu genel müdürün de başını yedi: Önce Eryüce şimdi de İZFAŞ Genel Müdürü Karaosmanoğlu gitti

Büyükşehir'in fuarcılık şirketi İZFAŞ'ın 2023 yılı iş ve işlemlerini mercek altına alan Sayıştay şirketin sadece 2023 yılı net zararının 151 milyon lira olduğunu, geçmiş dönemlerden de 95 milyon lira birikmiş borcu bulunduğuna dikkat çekmişti. Hesaplarda yapılan incelemelerde İzmirlinin parasının nasıl çarçur edildiği de bir bir gözler önüne serilmişti. Denetçi hazırladığı raporda İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu adına tanımlı kredi kartlarının şirket personeli olmayan üçüncü kişiler tarafından amacı dışında kullanıldığını tespit etmişti. Yapılan denetimlerde Ocak 2023'te şirket personeli olmayan bir kişinin otelde içki içip yediği yemeğin bedelini de yine Karaosmanoğlu adına tanımlı kredi kartından ödeyip faturayı da K.Y adına kestirdiği görülmüştü.

Sayıştay'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bağlı şirketlerinde yaptığı denetim, belediye bürokrasisinde taşların yerinden oynamasına neden oldu.

SABAH YAZDI ERYÜCE GÖREVDEN ALINDI

SABAH'ın Türkiye'nin gündemine taşıdığı manşet haberinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Büyükşehir Belediyesinin Fuarcılık Şirketi İZFAŞ'ın denetim raporunda adı geçen Başkan Danışmanı Onur Kadir Eryüce'yi görevinden almış İZDOĞA Şirketindeki yönetim kurulu başkanlığı görevini de sona erdirmişti.

TUGAY İSTEDİ KARAOSMANOĞLU İSTİFA ETTİ

Eryüce'nin görevden alınmasının yankıları sürerken bir istifa haberi de İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu'ndan geldi. Kulislerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifasını istediği konuşulan Canan Karaosmanoğlu, dün akşam saatlerinde görevinden istifa etti.

İZFAŞ BORCA BATMIŞ

Sayıştay denetçilerinin İZFAŞ'ta yaptığı denetim şirketin içine düştüğü borç batağını da gözler önüne sermişti. Hazırladığı raporda İZFAŞ'ın sadece 2023 yılındaki net zararının 151 milyon lira olduğuna dikkat çeken denetçi, şirketin geçmiş dönemlerden de 95 milyon lira birikmiş borcu olduğunun altını çizmişti.

İÇKİ PARASINI ŞİRKETE ÖDETMİŞLER

Sayıştay denetçisinin yaptığı denetimler İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu adına tanımlı şirkete ait kredi kartlarının şirket personeli olmayan üçüncü kişiler tarafından usulsüz şekilde nasıl kullanıldığını da gözler önüne sermişti. Raporda Ocak 2023 tarihinde şirket personeli olmayan bir kişinin otelde içtiği içki ile yediği yemeği yine Karaosmanoğlu adına tanımlı kredi kartı ile ödediği, faturayı da K.Y adına kestirdiği görülmüştü.

DEDEKTİF GİBİ İZİNİ SÜRMÜŞ

Yapılan harcamaların bir dedektif gibi izini süren denetçi Genel Müdür Canan Karaosmanoğlu adına tanımlı şirkete ait kredi kartının üçüncü kişiler tarafından nasıl amacı dışında kullanıldığına bir örnek daha vermişti. Denetçi hazırladığı raporda İZFAŞ Genel Müdürünün 5 Ekim 2023 tarihinde Torbalı ilçesinde bir cenaze törenine katılmış olmasına rağmen yine aynı gün ve saatte genel Müdür Karaosmanoğlu adına tanımlı şirket kredi kartı ile Konya'da bir restoranda yenilen yemek karşılığı ödeme yapıldığı tespit edilmişti.