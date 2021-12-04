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Giriş Tarihi: 5.12.2021

Sayıştay raporu: Hamidiye kaynak suları peşkeş çekildi

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Sayıştay raporu: Hamidiye kaynak suları peşkeş çekildi
SAYIŞTAY 2020 yılı raporunda, İBB iştiraki İSKİ'deki usulsüzlük ortaya çıktı. Kaynak sularının bedelsiz olarak Hamidiye A.Ş'ye tahsis edildiği belirlendi. Sayıştay raporunda, 2019'da CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı olan Emel Bilenoğlu'nun eşi Cafer Bilenoğlu'nun işlettiği bölgeler dikkat çekti. Raporda, "İstanbul İl Özel İdaresi'nin tüzel kişiliğinin sonlandırılması üzerine 167 sayılı kanunda İl Özel idaresinin kaynak sularının işletilme hakkını İSKİ kullanmaktadır. Yönetmeliğe göre, İBB il sınırları içindeki kaynak sularının kullanım hakkının ihaleyle kiraya verilmesi gerektiği açıktır. Su kaynaklarının tahsisi, kiralanması, ruhsatlandırılması gibi işlemlerde DSİ Genel Müdürlüğü görüşünün alınması zorunlu hale getirilmiştir. Bu çerçevede, İSKİ'nin mülkiyetinde bulunan bu kapsamdaki işlemlerde, DSİ Genel Müdürlüğü'nün görüşünün alınması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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Sayıştay raporu: Hamidiye kaynak suları peşkeş çekildi
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