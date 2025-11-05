Sayıştay raporu skandalı ortaya çıkardı! Kuşadası’nda rekreasyon alanına AVM yapılmış!

Kuşadası Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 2 ihaledeki kira bedellerinin güncellenmediği, imar planında spor ve rekreasyon alanı gözüken parsellerin emsal üstünde yapılaşması sağlanarak ticari alana dönüştürüldüğü tespit edildi.

KİRA BEDELLERİNİ GÜNCELLEMEMİŞ

Sayıştay tarafından denetimde; 2023 yılında gerçekleştirilen ihalede idari şartname ile proje arasında uyumsuzlukların bulunduğu, yapım süresi sonunda ödemesi başlaması gereken kira bedelinin güncellenmediği, imar durumunda spor ve rekreasyon gösterilen alanın ticaret alanına dönüştürüldüğü ve emsalin üstünde yapılaşmasının olduğu belirtildi.

EMSALİN ÜSTÜNDE YAPILAŞMA

Sayıştay raporunda; Belediye ile taraflar arasındaki sözleşme ve idari şartnamede yapılan söz konusu düzenlemenin 2886 sayılı Kanuna aykırı olduğu tespit edildi. Emsalin üstünde yapılaşma ve imar durumunda spor ve rekreasyon gösterilen alanla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel'in konuyla ilgili ne açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.