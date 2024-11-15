Haberler Yaşam Haberleri Sazakiçi Ovası koruma altına alındı
Giriş Tarihi: 15.11.2024 13:55 Son Güncelleme: 15.11.2024 14:26

Sazakiçi Ovası koruma altına alındı

Cumhurbaşkanı Kararı ile 28 ova büyük ova koruma alanı olarak belirlenerek Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar kapsamında Bolu Sazakiçi Ovası koruma altına alınmış oldu.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Sazakiçi Ovası koruma altına alındı

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile koruma altına alınan ovalar arasında Aksaray, Ankara, Ardahan, Bolu ve diğer illerdeki ovalar yer alıyor. Bazı ovaların büyük ova koruma alanı olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 28 ova, büyük ova koruma alanı olarak belirlendi.

Karar ile; Aksaray'da Babakonağı Ovası, Ankara'da Türkhöyük ve Acıkuyu ovaları, Ardahan'da Çıldır Ovası, Bolu'da Sazakiçi Ovası, Burdur'da Yazı Ovası, Çankırı'da Çerkeş Ovası, Edirne'de Keşan, Tunca ve İpsala ovaları, Erzincan'da Otlukbeli Ovası, Erzurum'da Ünlükaya Ovası, Kayseri'de Bünyan Ovası, Kırıkkale'de Hamzalı ve Ocakbaşı ovaları, Muğla'da Kuzuyaka Ovası, Nevşehir'de Ovaören ve Tepeköy ovaları, Siirt'te Kurtalan Ovası, Sinop'ta Gökırmak ve Karasu ovaları, Sivas'ta Tekmen ve Kocakurt ovaları, Tokat'ta Artova Ovası, Uşak'ta Ulubey Ovası, Van'da Çolpan ve Hasantimur ovaları, büyük ova koruma alanı olarak belirlendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sazakiçi Ovası koruma altına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA