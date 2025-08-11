Sazan Sarmalı dolandırıcılık çetesine “olta” operasyonu

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin internet sitelerine girerek cep telefonu satmak isteyen kişilerle alıcı gibi irtibata geçtikleri, sözde anlaşma sağladıktan sonra mağdurlara ürünlerini ilandan kaldırttıkları tespit edildi. Ardından aynı ürünü daha düşük fiyata ilana koyarak alıcılardan kapora aldıkları, ürünü almak isteyen kişileri ise gerçek sahibine yönlendirerek kendilerini arkadaş gibi tanıttıkları belirlendi. Bu yöntemle şüphelilerin, hem gerçek satıcıyı hem de alıcıyı mağdur ettikleri anlaşıldı.

26 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

Elde edilen deliller kapsamında, şüphelilerin hesap hareketleri ve ATM para çekme görüntüleri detaylı şekilde incelendi. Toplam 26 saatlik kamera görüntüsü izlendi. MASAK raporuna göre şüphelilere ait hesaplarda 106 milyon TL'lik şüpheli işlem hareketi tespit edildi.

14 KİŞİ YAKALANDI

Diyarbakır merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şüpheli yakalanırken, bunlardan 12'si sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulandı.