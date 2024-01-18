Sazan Sarmalı operasyonu: 5 gözaltı

Nevşehir'de, "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Hırsızlık Büro amirliğince Mersin, Tunceli ve Bitlis ilerinde yapılan eş zamanlı operasyonla 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'de "Sazan Sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı öğrenilen 8 kişiden 5'i yakalanarak gözaltına alındı. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, kiraladıkları lüks dairelerde kurdukları sistemle araç satışı yapmak isteyenlerin ilanlarını internet sitelerinden kopyalayarak sahte ilan verdikleri, alıcı ve satıcıyı noterde buluşturduktan sonra satış bedelinin kendi hesaplarına gönderilmesini sağladıkları ve vatandaşları "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle yaklaşık 1 milyon lira dolandırdıklarını belirledi.

Mersin,Tunceli ve Bitlis ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda M.M. R.D. S.D. E.B. S.S yakalanarak göz altına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.