’Sazan sarmalı’ operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İstihbarat Şube desteğiyle yürüttükleri çalışmada, bir suç örgütü üyelerinin kiraladıkları lüks dairelerde kurdukları sistemle araç satışı yapmak isteyenlerin ilanlarını internet sitelerinden kopyalayarak sahte ilan verdikleri, alıcı ve satıcıyı noterde buluşturduktan sonra satış bedelinin kendi hesaplarına gönderilmesini sağladıkları ve vatandaşları "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırdıklarını belirledi.

Şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde ettikleri geliri kripto hesaplara transfer edip paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları da tespit edildi.