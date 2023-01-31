Haberler Yaşam Haberleri 'Sazan sarmalı' yöntemiyle 495 bin lira dolandıran şüpheliler suçüstü yakalandı
Giriş Tarihi: 31.1.2023 15:00 Son Güncelleme: 31.1.2023 15:04

'Sazan sarmalı' yöntemiyle 495 bin lira dolandıran şüpheliler suçüstü yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan şüpheliler suçüstü yakalandı.

Neslihan ÖZBOZKURT
’Sazan sarmalı’ yöntemiyle 495 bin lira dolandıran şüpheliler suçüstü yakalandı

Sakarya'da araç almak isteyen R.T.K. ile araç sahibi G.K. isimli şahısları ayrı ayrı arayıp noterde buluşturduktan sonra R.T.K. isimli şahıstan 495 bin 500 TL parayı A.Z. isimli şüpheli şahıs adına transfer eden şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Tarsus Şehit Kerim Mahallesinde bulunan banka şubesinden 495 bin TL parayı çekmek için gelen A.Z. isimli şüpheli şahıs aynı gün saat:12:00 sıralarında Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından banka içerisinde yakalandı.

A.Z. isimli şahsın parayı çektikten sonra S.D. isimli şüpheli şahsa vereceğini öğrenen ekiplerce A.Z. gözlem altına alınmış, A.Z. 'nin yanına S.D. isimli şahıs geldiği anda ekipler tarafından S.D. isimli şüpheli şahsın yakalaması yapıldı. Banka tarafından 495 bin 500 TL paraya bloke uygulanırken, şüpheli A.Z. ve S.D. isimli şüpheli şahıslar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca A.Z. isimli şahsın kasten yaralama, S.D. isimli şüpheli şahsın 4 farklı ilde Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından kaydı olduğu anlaşıldı.

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'Sazan sarmalı' yöntemiyle 495 bin lira dolandıran şüpheliler suçüstü yakalandı
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