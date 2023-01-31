’Sazan sarmalı’ yöntemiyle 495 bin lira dolandıran şüpheliler suçüstü yakalandı

Tarsus Şehit Kerim Mahallesinde bulunan banka şubesinden 495 bin TL parayı çekmek için gelen A.Z. isimli şüpheli şahıs aynı gün saat:12:00 sıralarında Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından banka içerisinde yakalandı.

A.Z. isimli şahsın parayı çektikten sonra S.D. isimli şüpheli şahsa vereceğini öğrenen ekiplerce A.Z. gözlem altına alınmış, A.Z. 'nin yanına S.D. isimli şahıs geldiği anda ekipler tarafından S.D. isimli şüpheli şahsın yakalaması yapıldı. Banka tarafından 495 bin 500 TL paraya bloke uygulanırken, şüpheli A.Z. ve S.D. isimli şüpheli şahıslar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.