Sazan sarmalı yöntemiyle büyükbaş dolandırıcılığı

Merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'nde besicilik yapan Hüseyin S., 7 büyükbaş hayvanını satmak için bir internet sitesine 1 milyon 260 bin liralık ilan verdi. Hüseyin S. ile iletişime geçip, kendisini 'Osman' olarak tanıtan M.C.K., hayvanları satın almak istediğini söyledi. Şüpheli, Hüseyin S.'nin kaldırdığı ilandaki fotoğrafları kopyalayıp, internet üzerinden tanıştığı Kadir K.'ye "Elimde 7 büyükbaş hayvan var, acil satmam gerekiyor. Sana 600 bin liraya bırakırım" dedi.

ALICIYLA SATICIYI BULUŞTURDU

Bunun üzerine Kadir K., ortağı Halil Y. (52) ile konuşup, hayvanları satın almaya karar verdi. Hayvanların köy evinde olduğunu, kuzeninin yüklemeyi yapacağını belirten şüpheli, parayı kendine göndermesini istedi. Şüphelinin yönlendirmesiyle Kadir K. ve ortağı Halil Y., hayvanların sahibi Hüseyin S.'nin evinde buluştu.

PARAYI TELEFONLA KONUŞTUĞU KİŞİYE GÖNDERDİ

Hayvanlar kamyona yüklenirken Kadir K., telefonda konuştuğu şüphelinin verdiği banka hesabına, satış için anlaştıkları 600 bin lirayı gönderdi. Hüseyin S., paranın hesabına gelmediğini söylemesi üzerine dolandırıcılık ortaya çıktı. Kadir K. ile Halil Y.'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.

SUÇU KABUL ETMEDİLER

Ekipler, dolandırıcılığı M.C.K. ile birlikte hareket ettiği A.P. ve ağabeyi F.P.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Polis, başlattığı teknik takiple şüphelilerin, Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir apart dairede saklandıklarını saptadı. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, adrese yapılan baskında şüphelilerin gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, haklarındaki suçlamayı reddettikleri sorgularında, kendilerinin dolandırıcılık yapmadığını, mağdurlarla hiç görüşmediklerini öne sürdü.

3'Ü DE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C.K., A.P. ve F.P. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Şüphelilerin, suçtan elde ettikleri gelirle edindiği değerlendirilen 6 milyon 500 bin lira değerindeki 5 otomobile ise el konuldu.