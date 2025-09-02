Sazlık alanda erkek cesedi bulundu

Erzurum'da D-100 kara yolu üzerinde bir otomotiv servisinin sahibi, iş yerinin yakınlarındaki sazlık bir alanda duyulan sesler üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. AFAD'a bağlı dalgıç timince yapılan aramada sazlık alanda bir erkek cesedi bulundu. Yapılan kontrollerde yaşamını yitiren kişinin Sabri Bilmez (90) olduğu tespit edildi.

Cesedinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmayan Bilmez'in 1 Eylül'de 17.30 sıralarında evden camiye diye çıkıp geri dönmediği öğrenildi. Ayrıca Bilmez'in akli dengesinin yerinde olduğu, psikolojik rahatsızlığı bulunmadığı ve şeker ile tansiyon hastası olduğu belirtildi. Bilmez'in ölümü şüpheli olarak kaydedildi.

İş yerinde gece bekçiliği yapan Ahmet Coşkun, yaptığı açıklamada, iş yeri sahibinin bölgede duyduğu sesler üzerine durumu polise haber verdiklerini belirterek, "Çevrede bir süre araştırma yaptık. Işıklarla araştırma yaptık ama bir şey göremedik, polisler geldikten sonra gittik ağaçların dibine orada adamı fark ettik. Suyun üzerinde hareketsiz yatıyordu" ifadelerini kullandı.