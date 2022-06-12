Sazlık yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler adli kontrolle serbest

Dalyan Mahallesi Karadağ mevkiindeki sazlıkta 8 Haziran'da saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 3 uçak ve 1 helikopterle alevlere müdahale edildi. Bölgedeki yangın, 6 saatlik çalışma ile söndürüldü. Yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedenini araştıran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeden son olarak 2 kamyonet ile ayrılan Aslan D., Cihan B. ve Davut A.'yı gözaltına aldı. 3 şüphelinin sazlıkta yetişen kamışları kesip, işleyerek geçimlerini sağladıkları ve aralarında husumet bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin husumet nedeniyle birbirlerinin destelenmiş kamışlarını yaktığı belirlendi. Şüphelilerin husumet nedeniyle birbirlerinin destelenmiş kamışlarını ateşe verdiği belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DELİL OLMASI İÇİN BÖLGEDE SELFİE YAPTIM

İncelenen cep telefonunda yangın alanında selfie yaptığı görüntüler ortaya çıkan Davut A., açıklamalarda bulundu. Davut A. "Kamışlardan gölgelik yaparak geçimimi sağlıyorum. İşime engel olmak isteyenler sazlıkları ateşe verdi. Yangından 2 saat sonra sazlıklarımı kurtarmak için bölgeye gittim. Delil olması için bölgede selfie yaptım. Olayda hiçbir suçum yok" dedi.