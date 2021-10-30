Sazlıkta böyle yakalandılar! Organizatör gözaltına alındı

Manavgat'ın Denizkent Mahallesi'nde bazı kişilerin Suriye uyruklu kaçak göçmenleri Avrupa ülkelerine götüreceği ihbarı üzerine, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Taşağıl Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri tarafından araştırma başlatıldı.