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Giriş Tarihi: 8.10.2024 17:50 Son Güncelleme: 8.10.2024 17:57

Sazlıkta parçalanmış ceset bulundu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, tarla kenarındaki sazlıkta parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Sazlıkta parçalanmış ceset bulundu

Adana'da tarla kenarındaki sazlıkta parçalanmış erkek cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Cumhuriyet Mahallesi Ceyhan Devlet Hastanesi yakınlarındaki bağlantı yolu kenarında öğle saatlerinde traktörle tarlada çalışan bir çiftçi, sazlıkta ceset olduğunu fark edip, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, parçalanmış cesedin 50-60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sazlıkta parçalanmış ceset bulundu
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