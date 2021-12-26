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Giriş Tarihi: 26.12.2021 13:52 Son Güncelleme: 26.12.2021 14:00

SBTÜ preslenmiş izotropik mıknatıs üretti

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
SBTÜ preslenmiş izotropik mıknatıs üretti

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde labarotuvar ortamında Elektronik cihazlarda yaygın kullanılan "Neodimyum-Demir-Bor" mıknatısların "sıcak preslenmiş - izotropik" türü üretildi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Fatih Kılıçaslan,TÜBİTAK'ın katkılarıyla NdFeB mıknatısların yerli imkanlarla üretilmesi için proje geliştirdi.

Kalıcı nadir toprak mıknatısının bir türü olan Neodyum mıknatıs birçok farklı alanlarda çeşitli türlerde üretilmekte. Üretilen "Neodimyum-Demir-Bor" mıknatısların "sıcak preslenmiş - izotropik" türü ise Cep telefonu, bilgisayar, televizyon ve elektrikli otomobiller gibi birçok kullanım alanına sahip.

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SBTÜ preslenmiş izotropik mıknatıs üretti
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