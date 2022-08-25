Schengen vizesi çileye dönüştü! Randevu ve evrak sıkıntısı vatandaşı isyan ettirdi

Vize danışmanlık işlerine bakan Vural erbaş ise, "Vize konusunda özellikle Polonya'ya randevu almak zorlaştı. Genellikle şu anda randevu bulunmamaktır şeklinde yanıt alınıyor. Bunun dışında kurumun web sitesinde paylaştığı ve başvuru merkezleri ve hangi gün hangi saatte randevu alabileceğimizi gösterir zaman tablosunu dikkate alarak sisteme giriş yapmaya çalıştığımda ise sistem hata veriyor ve giriş bile yapılamıyor. Şhengen vize veren ülkeler yoğunluğu bahane ediyorlar. 350 ile bin Euro'ya kadar masraf çıkıyor. Fransa'dan randevu ücreti 40 Euro alınıyor. Başvuru sahibi gelmeyince para iade edilmiyor. Burada gidip dönmek istemeyenlerin sayısının artması ve yoğunluğun çok almasından dolayı sıkıntılar yaşanıyor" şeklinde sıkıntıyı aktardı.