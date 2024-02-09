Scooter faciasında acılı baba SABAH’a konuştu: Yeter, artık başka canlar yanmasın

İzmir'de elektrikli scooter üzerindeyken otomobilin çarpması sonucu ölen Soykan Sönmez'in (16) babası Gökhan Sönmez SABAH'a konuştu. Baba Sönmez, "Sürücü 120-130 km hızla çarpmış. Darbe o kadar güçlü ki çocukların ayağındaki ayakkabılar bile çıkmış. 20 yaşındaki sürücünün stajyer ehliyeti varmış. Oğullarıma scootera binmemeleri konusunda defalarca uyarıda bulunmuştum. Ama 10 dakikalık yol diye scooter kullanmışlar. Ya scooterlar kaldırılsın ya da ehliyet, belli yaş, kask zorunluluğu getirilsin" diye isyan etti. 4 Şubat'ta gece yarısı Karşıyaka Mavişehir Mahallesi Caher Dudayev Bulvarı'nda meydana gelen kazada, 10. sınıf öğrencisi Soykan Sönmez ve üniversiteli ağabeyi Göktuğ Güleç'in (23) bindiği elektrikli scootera, M.E.Ö.'nün (20) kullandığı otomobil hızla çarpmış, kazada Soykan Sönmez ile üvey ağabeyi Göktuğ Güleç ve otomobil sürücüsünün yanındaki D.E. (20) yaralanmıştı. Tedaviye alınan yaralılardan Soykan Sönmez doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak 7 Şubat'ta yaşamını yitirdi. Polis, otomobil sürücüsü M.E.Ö.'yü gözaltına aldı. Hastanede tedavisi süren Göktuğ Güleç'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.Yabancı dil okulu işletmecisi Gökhan Sönmez ve eşi Müjde Sönmez oğullarının ölüm haberiyle yıkıldı. Sürücü M.E.Ö.'nün alkollü olmadığı, stajyer ehliyetinin olduğu ve kaza sırasında 120-130 km hızla gittiği belirtildi. Baba Gökhan Sönmez, "Bu tedbirsizlikler nice canların ölümüne neden olacak. Bizim canımız yandı. Başka canlar yanmasın. Göz göre göre gencecik çocuklar hayatını kaybediyor. Scooter kazalarının son bulması için oğlumun okulu 5 kampüs olarak bir bildiri yayınlayacak. Gerekli tedbirler önlemler alınmalı. Belediyeler de bu scooter kiralamalarından komisyon alıyor. Ceplerine 3 kuruş komisyon girsin diye seslerini çıkarmıyorlar. Elinde cep telefonu olan her yaştan herkes rahatça bu scooterları kiralayabiliyor. Çocuklar ehliyete, kaska gerek olmadan binip kullanıyorlar" dedi. Eşiyle birlikte oğullarının scootera binmelerine karşı olduklarını ifade eden Gökhan Sönmez, "Oğullarıma scootera binmemeleri konusunda defalarca uyarıda bulunmuştum. Scootera binmelerine karşıydık. Ama 10 dakikalık yol diye scooter kullanmışlar. Sürücü 120-130 km hızla çarpmış. Darbe o kadar güçlü ki çocukların ayağındaki ayakkabılar bile çıkmış. İkisi de beyin travması geçirdi. Kaza yapan sürücünün stajyer ehliyeti varmış. Ya scooterlar kaldırılsın, ya da ehliyet, belli yaş, kask zorunluluğu getirilsin" dedi.Trafikgüvenliği danışmanı Özgür Şener, "Scooterların büyük kısmı parklarda, trafik polislerinin ve denetimlerin olmadığı yerlerde kullanılıyor. Bundan kaynaklı bir denetim problemimiz var. 25 km'lik hızla giden scooterlar yokuş aşağı giderken daha da hızlanıyor. Üzerinde kask, dirseklik, dizlik gibi ekipman olmadan kullanılan scooterlar tehlikeli. Ayrıca kiralama sistemi karanlıkta kullanıma kapatılabilir. Aynaları yok, arkadan gelen trafiği hiçbir şekilde göremiyorlar ve güvenli pozisyon alamıyorlar. İki kişi kullanımını önleyen bir kontrol sistemi de yok" dedi.