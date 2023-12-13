Scooter ile kayarken otomobilin altında kalan 6 yaşındaki çocuk yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

İstanbul Kağıthane Seyrantepe'de geçtiğimiz 25 Kasım Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe'de otomobiline binen 84 yaşındaki Yılmaz Salter sokakta yokuşa aşağıya gitmeye başladı. O esnada evinin önüne oynayan 6 yaşındaki Ahir Hasan Kılıçlı da scooter ile aşağıya doğru harekete geçti. Otomobil sürücüsü, yokuş aşağıya kayan çocuğa çarparak altına aldıktan sonra metrelerce sürükledi. Aracın altında kalan çocuğu gören vatandaşların bağırışlarıyla otomobil sürücüsü durdu.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE 3 HAFTADIR YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı çocuğu yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Çayırbaşı'ndaki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan çocuğun vücudundaki birçok kemiğin kırıldığı öğrenildi. Ameliyattan çıkan çocuğun yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi verdiği ve boynundan aşağısını hissetmediği kaydedildi.

"Adamı gördüm şok geçirmişti, hiçbir şey yapamıyordu"

Olayla ilgili konuşan çocuğun babaannesi, "Araba yukarıda gelip vurmuş, adam 90'lı yaşlardaymış. Gazamı basmış fren mi tutmamış, gözü mü görmemiş bilmiyoruz. Çocuk hastanede, ameliyat etmişler Yoğun bakımda. Çocuğun boynundan aşağısı tutmuyor. Çocuk 6 yaşında, araç görmedi mi bilmiyorum. Çocuk kenara da çekilmeye çalışmış ama araba üstüne gelmiş" dedi.

84 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ SERBEST BIRIKILDI

Kaza sonrasında polis tarafından olay yerinde gözaltına alınan 84 yaşındaki sürücü Yılmaz Salter'in emniyette ifadesi alınarak "taksirle yaralama" suçundan adli işlemi yapıldığı ve savcı tarafından serbest bırakıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürecinin devam ettiği kaydedildi.