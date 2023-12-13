Haberler Yaşam Haberleri Scooter ile kayarken otomobilin altında kalan 6 yaşındaki çocuk yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor
Giriş Tarihi: 13.12.2023 12:45 Son Güncelleme: 13.12.2023 12:55

Scooter ile kayarken otomobilin altında kalan 6 yaşındaki çocuk yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

İstanbul Kağıthane Seyrantepe’de evinin önünde scooter ile yokuş aşağıya kayan 6 yaşındaki Ahir Hasan Kılıç’lı isimli çocuk otomobilin altında kalarak ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun 3 haftadır yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan 84 yaşındaki sürücünün ise savcılık tarafından serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Scooter ile kayarken otomobilin altında kalan 6 yaşındaki çocuk yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

İstanbul Kağıthane Seyrantepe'de geçtiğimiz 25 Kasım Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe'de otomobiline binen 84 yaşındaki Yılmaz Salter sokakta yokuşa aşağıya gitmeye başladı. O esnada evinin önüne oynayan 6 yaşındaki Ahir Hasan Kılıçlı da scooter ile aşağıya doğru harekete geçti. Otomobil sürücüsü, yokuş aşağıya kayan çocuğa çarparak altına aldıktan sonra metrelerce sürükledi. Aracın altında kalan çocuğu gören vatandaşların bağırışlarıyla otomobil sürücüsü durdu.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE 3 HAFTADIR YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı çocuğu yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Çayırbaşı'ndaki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan çocuğun vücudundaki birçok kemiğin kırıldığı öğrenildi. Ameliyattan çıkan çocuğun yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi verdiği ve boynundan aşağısını hissetmediği kaydedildi.

"Adamı gördüm şok geçirmişti, hiçbir şey yapamıyordu"

Olayla ilgili konuşan çocuğun babaannesi, "Araba yukarıda gelip vurmuş, adam 90'lı yaşlardaymış. Gazamı basmış fren mi tutmamış, gözü mü görmemiş bilmiyoruz. Çocuk hastanede, ameliyat etmişler Yoğun bakımda. Çocuğun boynundan aşağısı tutmuyor. Çocuk 6 yaşında, araç görmedi mi bilmiyorum. Çocuk kenara da çekilmeye çalışmış ama araba üstüne gelmiş" dedi.

84 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ SERBEST BIRIKILDI

Kaza sonrasında polis tarafından olay yerinde gözaltına alınan 84 yaşındaki sürücü Yılmaz Salter'in emniyette ifadesi alınarak "taksirle yaralama" suçundan adli işlemi yapıldığı ve savcı tarafından serbest bırakıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürecinin devam ettiği kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | ABD Başkanı Biden itiraf etti: Netanyahu'ya büyük şok! İsrail dünyanın desteğini kaybetmeye başladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Harper’s Bazaar ödül töreninde konuşan Ajda Pekkan: Kalbimiz Gazze ile atıyor
Virüs uyarısı
AK Parti yerel seçim hazırlıklarını hızlandırdı: Başkan Erdoğan’dan 3 isim önerisi!
ABD'nin prestijli üniversitesi Harvard'dan dikkat çeken karar: Siyonist şantaja boyun eğmedi!
SON DAKİKA | Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Teğmen Eril Alperen Emir şehit oldu
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! İNTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan isim İstanbul'da yakalandı
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Netanyahu'ya tepki: Bu kadar masum insanın öldürülmesi haklı gösterilemez
Uyku uyumuyor yemek yemiyor! O ünlü isim şimdi tanınmaz halde: Kendi kendini bitirdi…
ARKADAŞINA GÖNDER
Scooter ile kayarken otomobilin altında kalan 6 yaşındaki çocuk yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA