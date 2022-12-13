Scooter kazasında 15 yıl hapis istendi

Antalya'da, geçen 22 Ekim'de Portakal Çiçeği Bulvarı'nda otomobiliyle giderken scooter'a çarpan ve üzerindeki Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan'ın (17) ölümüne neden olan sürücü Muhammet Can Gülmez (23) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Olaydan sonra tutuklanan Gülmez hakkında hazırlanan iddianame de Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.İddianamede kaza tespit tutanağına göre kazanın oluşumunda scooter sürücüsünün "Aracını yaya yolunda kullanmak", otomobil sürücüsünün ise "Yaya geçitlerine yaklaşırken aracın hızını azaltmamak" kuralını ihlal ettiğine yer verildi. Kaza sonrası yapılan kontrollerde sanığın alkolsüz olduğuna, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddesi etkisinde olmadığına yer verilen iddianamede, Muhammet Can Gülmez'in "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan, 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.Gülmez ifadesinde, yaklaşık 70 kilometre hızla seyir halindeyken, refüjdeki palmiye ağaçlarının arasından üzerinde iki kişinin bulunduğu scooter'ın bir anda yola çıktığını, frene basmasıyla kazanın meydana geldiğini öne sürmüştü.