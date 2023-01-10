Scooter kazasında annelerin feryadı yürekleri dağladı! “Bu kaza değil cinayet”

CANLI YAYIN İDDİASI

Ailelerin avukatı kaza yapan aracın zorunlu trafik sigortasının olmadığını ve sanık sürücünün kaza anında canlı yayında olup olmadığını sorulmasını istedi. Tutuklu sanık Muhammet Can Gülmez, suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben aracı arkadaşımdan geçici olarak almıştım. Araç yeni bir modeldi. Benim telefonum wıfiye bağlıydı ve müzik dinliyordum. Kaza öncesinde kız arkadaşımla görüşmüştüm, sonrasında ilk önce 112'yi sonra aracın sahibini sonra babamı aradım. İnternetim açık sosyal medya gruplarım var. Aracın kendini airbagların açılması ve kendini kilitlemesi gibi bir durum yaşanmadı. Ben görür görmez fren yaptım, direksiyonu da sağa kırdım. Zorunlu sigortanın yapılmadığından haberim yoktu" dedi.

Aile avukatları mahkeme başkanından sanığın sosyal medya hesabından sürat ve difirt yaptığı anların paylaşılıp paylaşılmadığının sorgulanmasını istedi. Sanık suçlamaları kabul etmeyerek sosyal medya hesaplarında da böyle bir görüntünün paylaşım yapmadığını söyledi.

KÖTÜLÜK KAZANMASIN

Kazada ölen Ada Kayahan'ın babası Murat Kayahan gözyaşları inde söz aldı. Sanıktan şikayetçi oluklarını belirten acılı baba, "Sanığın soyal medya hesaplarında hızı ve dirft görüntüleri olduğunu etiketlediği kişilerden tespit ettik. Buradan çıkacak her karar bizim acımızı dindirmeyecek, çocuklarımız geri getirmeyecek. Bu ülkemin yarınları geleceği için pamuklara sararak büyüttük çocuklarımızı. Kızım o gün dershaneden geliyordu. Herkesi vicdanına havale ediyorum. Sosyal medya görüntülerine mahkeme ulaşabilir. Başka aileler yanmaması için mücadelemizi devam ettireceğiz. Kötülük kazanmasın. Sanığın baş sağlığı dileğini kabul etmiyorum" diye konuştu.

Söz verilen ve ayakta durmakta güçlük çeken anne Sevim Kayahan ise "Konuşmak istemiyorum. Sonuna kadar şikayetçiyim" dedi. Abla Sevim Kayahan ise, "Derin bir acı içerisindeyiz. Tek kardeşim vardı onu da kaybettik. Şikayetçiyim" dedi.

BİZİM ÇOCUKLARIMIZ TOPRAK ALTINDA

Ölen Yağız balcı'nın babası Ali Balcı'da mahkemede şikayetci olduklarını ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, "Çocuklarımı geri gelmeyecek. Onların acısıyla yaşamayı öğreneceğiz. Baş sağlığı dileğini kabul etmiyorum" dedi.Anne Ela Balcı ise gözyaşları içinde ifade, "Acı içindeyiz. Birilerini hızlı araba kullanacak diye bizim çocuklarımız toprak altında. Hızlı araba kullanmak cana kastetmektir. 50 kilometre yolda 140 gidemezsin. İki güzel çocuğum toprağın altında en ağır ceza neyse onuna cezalandırılmasını istiyoruz. Ada ve Yağız gelmeyecek. Kurallar boşa değil. Başsağlığı dileklerini kabul etmiyorum. Sanık eğitim hayatına devam edemediği için bunalıma girdiğini söylüyor. Bizim çocuklarımız üniversiteye gidemeyecek, evlenemeyecek, çocukları olmayacak bizim hayatımız bitti. Bu bir çifte cinayettir" ifadelerini kullandı.

Annenin bu sözleri salonda bulunan herkesi ağlattı.