Ölümlü Scooter kazasında şok iddia!

Yaşadığı acı olayı anlatan Kadiroğlu, kazayla ilgili de çarpıcı iddialarda bulundu. Kadiroğlu, arkadaşının ölümü, kendisinin ise ağır yaralanmasına neden olan kazayı şöyle anlattı:

"Okul çıkışı arkadaşlarımız otomobillere el kaldırıp binmek istedi. Ben ve Esen scooter kiraladık. Daha sonra arkamıza üçüncü kişi olarak B.Y. bindi. İnmesini söyledim. B.Y. scooterden aşağıya atladı. Atlarken de bizi itti. İtme nedeniyle scooter hızlandı ve kaldırımdan yola girdik. Sonra birden araba çarptı. Kötü arkadaş yüzünden bu haldeyim."