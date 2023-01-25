Ölümlü Scooter kazasında şok iddia!

Adana'da geçtiğimiz yıl arkadaşı Esen Keskin'in (15) hayatını kaybettiği scooter kazasında ağır yaralanan Alperen Efe Kadiroğlu (15), şok iddiada bulundu. Alperen Efe Kadiroğlu ve Esen Keskin'in yolculuk yaptığı scooter, alkollü sürücü Mustafa Türkmenoğlu (27) otomobiliyle çarptı.
Kazada ağır yaralanan Esen Keskin, tedavisinin 81'inci gününde yaşama veda etti. Kaza sırasında 1.25 promil alkollü olduğu belirlenen ve tutuklanan sürücü ise 1 ay sonra tahliye edildi. Kaza sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan ve hafıza kaybı yaşayan Alperen Efe Kadiroğlu'nun hafızası yerine gelmeye başladı.
Yaşadığı acı olayı anlatan Kadiroğlu, kazayla ilgili de çarpıcı iddialarda bulundu. Kadiroğlu, arkadaşının ölümü, kendisinin ise ağır yaralanmasına neden olan kazayı şöyle anlattı:
"Okul çıkışı arkadaşlarımız otomobillere el kaldırıp binmek istedi. Ben ve Esen scooter kiraladık. Daha sonra arkamıza üçüncü kişi olarak B.Y. bindi. İnmesini söyledim. B.Y. scooterden aşağıya atladı. Atlarken de bizi itti. İtme nedeniyle scooter hızlandı ve kaldırımdan yola girdik. Sonra birden araba çarptı. Kötü arkadaş yüzünden bu haldeyim."
Baba Ziya Kadiroğlu ise oğlunun tedavisinin tamamlanmaması nedeniyle kazayla ilgili henüz ifade vermediğini ancak yapacakları şikayetin ardından olayın araştırılacağını ve güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde gerçeğin aydınlatılabileceğini belirtti. Kadiroğlu, "Kaza sonrası oğlum ihtiyaçlarını bile karşılayamıyordu. Tekrar bebek gibi yürümeyi, yutkunmayı, konuşmayı öğrendi. Çok fazla ameliyatlar geçirdi. Soruşturma devam ediyor ancak otomobil sürücüsü 1 ay tutuklu kaldı sonra tahliye oldu" diye konuştu.