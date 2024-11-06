Scooter kazasında hayatını kaybeden Ecem Sultan Çamlı son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu Ecem Sultan Çamlı, mezun olduktan sonra savunma sanayine iş yapan özel bir şirkette çalışıyordu. İstanbul Pendik'te scooter ile ilerlerken bir tırın çarptığı 28 yaşındaki Ecem Sultan Çamlı hayatını kaybetti.

Çamlı'nın cenazesi Balıkesir'de Zağnospaşa Cami'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazı ile toprağa verildi. Cenazeye, aile yakınlarının yanında Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ile eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da katılarak aileye taziyelerini iletti.