Scooter kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi: Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan unutulmadı!

Kazada scooterda bulunan iki lise öğrencisi yola savrulurken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mahmut Yağız Balcı ve arkadaşı Ada Kayahan'ı ambulansla yakınlardaki iki ayrı özel hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen iki genç de kurtarılamadı.