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Giriş Tarihi: 24.10.2022

Scooter’da feci ölüm

Antalya’da birlikte bindikleri scooter’la yolun karşısına geçmeye çalışan iki lise öğrencisine otomobil çarptı. Feci kazada, 18 yaşındaki öğrenciler Mahmut Yağız Balcı ve Ada Kayahan hayatını kaybetti

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Scooter’da feci ölüm
Antalya'da, lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ve Ada Kayahan (18) bindikleri scooter'a bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Feci kaza, dün Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Bulvarı'nda meydana geldi. Yanına arkadaşı Ada Kayahan'ı da alan Mahmut Yağız Balcı kullandığı scooterla yolun karşına geçtiği sırada M.C.G.'nin kullandığı otomobil çarptı. Kazada scooter'da bulunan iki lise öğrencisi çarpmanın etkisiyle fırladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ağır yaralanan Mahmut Yağız Balcı ve arkadaşı Ada Kayahan ambulansla en yakındaki iki ayrı özel hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahaleye rağmen Balcı ve Kayahan kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü M.C.G. gözaltına alındı.




EVİNE BIRAKACAKTI
Kazada hayatını kaybeden Mahmut Yağız Balcı'nın özel okulda son sınıf öğrencisi olduğu, ortaokuldan beri arkadaşı olan Ada Kayahan'ı evine bırakmaya giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Oğlunun cenazesini almaya gelen anne Ela Balcı ayakta durmakta güçlük çekerken, acılı aileyi yakınları teselli etti. Ada Kayahan'nın cenazesi Manavgat ilçesi Ahmet Mahallesinde toprağa verildi. Mahmut Yağız Balcı ise Kurşunlu Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Scooter’da feci ölüm
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