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Giriş Tarihi: 9.6.2022 07:00 Son Güncelleme: 9.6.2022 07:13

Scooter’ı alkollü kullandı ehliyeti kaptırdı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Scooter’ı alkollü kullandı ehliyeti kaptırdı

İzmir’de elektrikli scooterı alkollü şekilde kullanan A.E.'nin (21) polis tarafından durduruldu. Talihsiz gencin ehliyetine el koyan trafik polisleri, sürücü belgesini yanında bulundurmadığı için de ayrıca 2 bin 250 TL ceza yazıldı. A.E, avukatı Seyit Ahmet Akyüz aracılığıyla Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurup, cezanın iptalini istedi.

İzmir'de yaşayan A.E., 15 Mayıs'ta arkadaşlarıyla alkol alıp eğlendikten sonra eve gitmek için yola çıktı. A.E., Martı isimli uygulamadan elektrikli scooter kiraladı. Kordonboyu'nda aracı sürerken, polis ekipleri kontrol amaçlı A.E.'yi durdurdu.



Alkolmetreye üflemesi istenen A.E., raporlara göre 0,83 promil alkollü çıktı. Bunun üzerine ekipler, A.E.'ye 'alkollü araç kullanmak' ve 'ehliyeti yanında bulundurmamak' suçlarından, 2 bin 250 TL idari ceza kesti. Ayrıca A.E.'nin ehliyetine de 6 aylığına de el konuldu. A.E.'nin avukatı Seyit Ahmet Akyüz, mevzuatı inceledi.



Müvekkilinin kullandığı aracın elektrikli bisiklet sınıfında olduğunu ve kullanımı için ehliyet gerektirmediğini fark eden Akyüz, cezaların iptali için Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak, dava açtı. Akyüz, "Söz konusu yazılımda, sürücü belgesi olsun olmasın, 15 yaşını doldurmuş herkesin bu uygulamadan faydalanabileceği açıkça belirtilmiştir.



Bu şartlar altında, akıllara sürücü belgesine sahip olmayan ancak alkollü olan kişi ne türden bir ceza verileceği sorusu geliyor. Ehliyet bulundurma ve sürücü belgesine sahip olma yönünde bir şart olmadığından, alkol nedeniyle ne müvekkilin sürücü belgesine el konulması ne de ehliyeti bulundurmamaktan ceza kesilmesi de kabul edilemez bir işlemdir.



Kullanıcıların, sürücü belgesiz kişiler gibi değerlendirilmesi gerekiyor. Kabul anlamına gelmemekle beraber, alkollü şekilde trafikte bulunmaktan bir idari para cezasına tabi tutulsa dahi, bulundurmak zorunda olmadığı sürücü belgesine el konulması mümkün değildir" dedi.

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Scooter’ı alkollü kullandı ehliyeti kaptırdı
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