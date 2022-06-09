Scooter’ı alkollü kullandı ehliyeti kaptırdı





Bu şartlar altında, akıllara sürücü belgesine sahip olmayan ancak alkollü olan kişi ne türden bir ceza verileceği sorusu geliyor. Ehliyet bulundurma ve sürücü belgesine sahip olma yönünde bir şart olmadığından, alkol nedeniyle ne müvekkilin sürücü belgesine el konulması ne de ehliyeti bulundurmamaktan ceza kesilmesi de kabul edilemez bir işlemdir.