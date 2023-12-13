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Giriş Tarihi: 14.12.2023

Scooter’la kayarken otomobil çarptı

İstanbul’da evinin önünde scooter ile yokuş aşağı kayan 6 yaşındaki Hasan’a bir otomobil çarptı. Metrelerce sürüklenen küçük çocuk yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Scooter’la kayarken otomobil çarptı
İstanbul'da evinin önünde scooter ile kayan 6 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı. Kaza, 25 Kasım Cumartesi günü öğle saatlerinde Kâğıthane Seyrantepe'de meydana geldi. Sürücü Yılmaz Salter (84), scooter ile yokuş aşağı kayan 6 yaşındaki Ahir Hasan Kılıçlı isimli çocuğa çarparak metrelerce sürükledi. Aracın altında kalan çocuğu gören vatandaşlar bağırarak otomobil sürücüsünü durdurdu. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun vücudundaki kemiklerin birçoğunun kırıldığı ve 3 haftadır yaşam mücadelesi verdiği kaydedildi.



Olayla ilgili konuşan çocuğun babaannesi Ayşe Kılıç, "Araba yukarıdan gelip vurmuş. Adam 90'lı yaşlardaymış. Torunumu ameliyat etmişler, şimdi yoğun bakımda. Boynundan aşağısı tutmuyor. Çocuk kenara çekilmeye çalışmış ama araba üstüne gelmiş" dedi.
Kaza sonrasında polis tarafından olay yerinde gözaltına alınan sürücü Yılmaz Salter hakkında "taksirle yaralama" suçundan adli işlemi yapıldı. Salter'in savcı tarafından serbest bırakıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Scooter’la kayarken otomobil çarptı
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