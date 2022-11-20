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Giriş Tarihi: 20.11.2022

Scooter’lı genç kız tren altında can verdi

Scooter’lı genç kız tren altında can verdi
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde scooter kullanan Hacer Ölmez (20), Gebze - Adapazarı arasında sefer yapan Ada Ekspresi'nin hemzemin geçide yaklaştığı sırada kapanan bariyerlerin altından karşıya geçmeye çalıştı. İddiaya göre kulaklık takılı olduğu için trenin kornasını duyamayan Ölmez, trenin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Hacer Ölmez'in cansız bedeni Sakarya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Scooter’lı genç kız tren altında can verdi
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