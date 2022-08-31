Scooter’lı İranlı turiste çarpan, Rus turist tutuklandı

Antalya'nın Alanya Okurcalar Mahallesi, D 400 karayolu üzerinde İranlı turist Farzan Parsaei kullandığı scooter ile kavşaktan anayola bağlanmak istediği sırada Rus turist M.B(50), yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Ağır yaralı olarak Alanya'da özel hastaneye kaldırılan Farzan Parsaei, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 31 yaşındaki İran uyruklu Farzan Parsaesi'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Otomobil sürücüsü Rusya vatandaşı M.B. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği Alanya Adliyesi Nöbetci Sulh hakimliğince taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.