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Giriş Tarihi: 31.8.2022 11:46 Son Güncelleme: 31.8.2022 12:42

Scooter’lı İranlı turiste çarpan, Rus turist tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Scooter'lı İranlı turistte çarparak ölümüne sebep olan Rusya vatandaşı olan M.B. (50) sevk edlidiği nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Scooter’lı İranlı turiste çarpan, Rus turist tutuklandı

Antalya'nın Alanya Okurcalar Mahallesi, D 400 karayolu üzerinde İranlı turist Farzan Parsaei kullandığı scooter ile kavşaktan anayola bağlanmak istediği sırada Rus turist M.B(50), yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Ağır yaralı olarak Alanya'da özel hastaneye kaldırılan Farzan Parsaei, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 31 yaşındaki İran uyruklu Farzan Parsaesi'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otomobil sürücüsü Rusya vatandaşı M.B. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği Alanya Adliyesi Nöbetci Sulh hakimliğince taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.

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Scooter’lı İranlı turiste çarpan, Rus turist tutuklandı
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