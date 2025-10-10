Scooter’lı kardeş katili yakalandı

İstanbul Avcılar'da 3 yıl önce tartıştığı kardeşi tarafından sırtından zıpkın ve bıçakla yaralanan Metin Direk (32) evinin önünde scooter'lı bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybetmişti. Metin Direk'i öldürenin de kardeşi Rıdvan Direk olduğu ortaya çıktı.

AĞABEYİNE 4 KURŞUN SIKMIŞ

Olaydan sonra incelenen kamera görüntülerinden, Metin Direk'in ikametine gireceği sırada elektrikli scooter ile gelen beyaz maskeli şüphelinin ateş edip kaçtığı belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede 4 adet 9 mm kovan elde edildi. Direk'in büyük ağabeyi C.D.'nin tanık ifadesinde; Metin Direk'in kardeşi olduğunu, diğer kardeşi Rıdvan Direk (25) isimli şahsın maktul kardeşini 3 yıl önce zıpkın ve satır ile yaraladığını, Rıdvan'ın psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi. Olaydan 2 ay önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğünü, 2 yıldan beri eve ara ara gidip geldiğini söyledi ve Ardından şüphelinin kardeşi Rıdvan olduğunu teşhis etti. Önceki gün yakalanan Rıdvan Direk, cinayeti itiraf etti. İlk beyanında arasında husumet olan kardeşi Metin ile tartıştıklarını, silahı da umumi bir tuvaletin tavan arasına sakladığını anlattı. Adliyeye sevk edilen Rıdvan Direk tutuklanarak cezaevine gönderildi.