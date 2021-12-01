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Giriş Tarihi: 1.12.2021 16:01 Son Güncelleme: 1.12.2021 16:10

SCÜ vakfından 18 öğrenciye bilgisayar ve tablet hediyesi

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
SCÜ vakfından 18 öğrenciye bilgisayar ve tablet hediyesi

2021-2022 Eğitim Öğretim yılında Türkiye sıralamasında ilk 10 bine girerek Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ni tercih eden 18 öğrenciye Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı tarafından bilgisayar ve tablet hediye edildi.

Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen programa Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcılar Prof. Dr. Hilmi Ataseven ve Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Vakıf Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Öğr. Gör. Mahmut Günay, Vakıf Üyeleri Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İş insanları Mustafa Sarılar, Muzaffer Gezgin ve öğrenciler katıldı.

"EĞİTİM BOYUNCA BURS DEVAM EDECEK"

Rektör Yıldız, "Sizleri öncelikle tebrik ediyorum. İlk on bine girerek Üniversitemizi tercih ettiniz. Bizde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı olarak zaten şunu söylüyorduk, öğrencilerimize burs vereceğiz vakıftan ayrıca birer de tablet vereceğiz. Tableti de sağ olsunlar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyelerimiz verelim demişlerdi. Ayrıca Mustafa Sarılar Bey'e de teşekkür ediyorum. İki öğrencimize özel bilgisayar aldı. Ben başarılarınızın devamını diliyorum inşallah bundan sonra da her hangi bir ihtiyacınız olduğunda vakfımızdan sizlere yardım etmeye devam edeceğiz. İnşallah öğrenim hayatınız boyunca bu burslarınız devam edecek. Önceden CÜBAP'ta lisans öğrencileri proje veremiyorlardı. Şimdi CÜBAP' ta bir değişikliğe gittik artık sizlerde proje verebiliyorsunuz. Ayrıca zaman zaman öğrencilerimiz hocaları gözetiminde TÜBİTAK'a proje veriyorlar. Son iki yılda çok sayıda öğrencimiz proje verdi ve bu projeler geçti. Lisans döneminde bu işlere girmeniz lisansı bitirdikten sonra size büyük fayda sağlayacaktır." dedi.

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SCÜ vakfından 18 öğrenciye bilgisayar ve tablet hediyesi
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