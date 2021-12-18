Şeb-i Arus binleri buluşturdu

Mevlana'nın 748'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) kapsamında bu yıl da yerli ve yabancı binlerce kişi Hazreti Pir'in huzurunda Konya'da buluştu. 'İrfan Vakti' temasıyla 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen anma törenlerine ilgi oldukça yüksek oldu. Özellikle İran başta olmak üzere Amerika, Asya ve Avrupa kıtasından binlerce kişi Konya'da buluştu. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım da katıldı.
Bakan Ersoy, törende yaptığı konuşmada "Mevlana'nın mesajını kıtaları aşarak dünyanın dört bir yanına ulaştıracağız" dedi. Bakan Ersoy, Mevlana Müzesi'nde Mevlana ve oğlu Sultan Veled'in 1895 yılından bu yana ilk defa yenilenen sanduka ve puşidelerinin (mezar örtüsü) açılışını da gerçekleştirdi. Açılışın ardından gülbank duası okundu.
Kente gelen ziyaretçilerden pek çoğu Şeb-i Arus törenleri öncesi müzeyi gezerek Hz. Mevlana'nın kabri önünde Allah'a dua etti. Akşam Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun sema ayin-i şerifi icrasıyla Şeb-i Arus sona erdi.