Sebepsiz cinayet

İstanbul Fatih'te geçtiğimiz cuma gecesi Kenan Temiz (26) ile kimliği belirsiz bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Temiz, kavgaya karışan diğer kişi tarafından kalbine saplanan bıçakla öldürüldü. Koşarak olay yerinden kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, Temiz'i neden öldürdüğünü söylemezken, polis çalışmalarını sürdürüyor. Temiz, memleketi Mardin'de toprağa verildi. Sevenleri Temiz'in fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıp üzüntülerini dile getirdi.