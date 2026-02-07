Sebepsiz cinayete ağırlaştırılmış müebbet

Konya'da döner salonu işleten Harun Çapar (34), geçen yıl 13 Nisan'da, dükkân sahibi Muammer Dutar'ı (47) av tüfeğiyle öldürdü. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Çapar ifadesinde, "1.5 yıldır dükkânda kiracıyım. Aramızda herhangi bir sorun yok. Son bir yıldır rüyamda, işyeri sahibi ile çevre komşu dükkân sahiplerinin bana büyü yaptıklarını görüyordum. Zarar verebileceklerini düşünerek olaydan bir gün önce av tüfeğimi işyerinin deposuna sakladım. Muammer Dutar olay günü bitişik dükkândaki fotoğrafçıya girdi. Girerken de bana selam verdi. Bunun üzerine tüfeği sakladığım yerden aldım. İşyerime gelince de ateş etmişim" dedi. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hâkim karşısına çıkan Çapar, hiçbir indirim uygulanmadan 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.