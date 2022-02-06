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Giriş Tarihi: 6.2.2022 13:29 Son Güncelleme: 6.2.2022 13:52

Sebze kamyonuyla fuhuş operasyonu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Sebze kamyonuyla fuhuş operasyonu

Trabzon polisi fuhuş yapıldığı tespit edilen otele yolda durdurulan sebze kamyonu ile operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 otel çalışanı gözaltına alınırken, 4’ü kadın 8 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Sanayi Mahallesinde faaliyet gösteren T.O'ya ait otelde fuhuş yaptırıldığı yönünde bilgi aldı.

İhbar üzerine harekete geçen polis, şüphelilerin kaçma ihtimaline karşın, ekip aracı yerine yolda durdurulan sebze kamyonu ile müşteri gibi otele gitti. Otele girer girmez ani baskın veren polis, yakalanan 4'ü kadın, 8 kişi hakkında idari işlem gerçekleştirdi.

Otel resepsiyon görevlileri C.A. ve G. K. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Sebze kamyonuyla fuhuş operasyonu
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