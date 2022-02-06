Sebze kamyonuyla fuhuş operasyonu

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Sanayi Mahallesinde faaliyet gösteren T.O'ya ait otelde fuhuş yaptırıldığı yönünde bilgi aldı.

İhbar üzerine harekete geçen polis, şüphelilerin kaçma ihtimaline karşın, ekip aracı yerine yolda durdurulan sebze kamyonu ile müşteri gibi otele gitti. Otele girer girmez ani baskın veren polis, yakalanan 4'ü kadın, 8 kişi hakkında idari işlem gerçekleştirdi.

Otel resepsiyon görevlileri C.A. ve G. K. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.