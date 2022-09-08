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Giriş Tarihi: 9.9.2022

Sebze yüklü minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sebze yüklü minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü
İSTANBUL Pendik'te meydana gelen kazada sebze yüklü minibüs, kamyonete arkadan çarptı. Kamyonet devrilirken minibüsteki 3 kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan 3 kişiden biri hayatını kaybetti. TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde Ahmet Turan Öztürk idaresindeki TIR, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan şoför, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Silivri'deki kazada ise D-100 Karayolu'nda hatalı dönüş yapan otomobilin aksi yönden gelen otomobile çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

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Sebze yüklü minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü
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