Sebze yüklü minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü

İSTANBUL Pendik'te meydana gelen kazada sebze yüklü minibüs, kamyonete arkadan çarptı. Kamyonet devrilirken minibüsteki 3 kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan 3 kişiden biri hayatını kaybetti. TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde Ahmet Turan Öztürk idaresindeki TIR, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan şoför, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Silivri'deki kazada ise D-100 Karayolu'nda hatalı dönüş yapan otomobilin aksi yönden gelen otomobile çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.