Seçil Erzan davası: Birbirlerini suçladılar

Aralarında ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Semih Kaya ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 29 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 305 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı davaya İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük ile utuksuz sanıklar Nazlı Can, Asiye Öztürk, Hüseyin Eligül ve Atilla Yörük katıldı.Banka yönetim kurulu üyesi Tanju Kaya yaklaşık 2 saat tanık olarak ifade verdi. Seçil Erzan'ı 2019'da tanıdığını, bu olayların yaşanmasıyla birlikte toplam 2 kez görüştüğünü belirten Kaya, 7 Nisan 2023'te Sermin Tekin'in kendisini arayarak şubeye gelen müşterilerin fona para yatırdıklarını, dolandırıldıklarını söylemesi üzerine durumdan haberdar olduğunu söyledi. Kaya "Seçil bize Florya şubesindeyken arkadaşlarının hisselerinden zarar ettiğini ve bu açığı kapamak için futbolcuları dâhil ettiğini, birinden aldığıyla diğerinin açığını kapattığını anlattı" dedi.Seçil Erzan ise günler sonra yaptığı savunmada bankayı suçladı. Tahliyesini talep eden Erzan, "Semih Kaya 7 milyon dolar aldı ama almadım diyor. Arda Turan'ın 33 milyonluk kredisinde teminat göstermesi gerekiyordu. Fakat hiçbir belge sunmaması dikkat çekici. Gerçek zararı olan kişiler karıştı. İstanbul'un en büyük tefecisi şubeme geliyor, saatlerce bekliyor. Karanlık bir şey olduğu belli. İnsanlara ne dediğimi hatırlamıyorum. Keşke canımı alsalardı. Ortada bir zarar var ama bu zararın karşılığı bende değil" diye konuştu.