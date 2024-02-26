Seçil Erzan dosyasına 200 sayfalık bilirkişi raporu geldi: Google’dan kaçış planı yaptı

Aralarında iş insanları ve futbolcuların da bulunduğu onlarca kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan davasında 200 sayfalık bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Seçil Erzan, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Ali Yörük'ün dijital metaryalleri incelendi. Ali Yörük ve Atilla Yörük'ün, Erzan tutuklanınca telefonlarını sıfırladıkları tespit edilirken Erzan'ın da farklı tarihlerde internette "Hangi ilaç öldürür", "Türkiye'ye suçlu iadesi olmayan ülkeler 2023", "İsviçre suçlu iadesi", "Suçlu iade etmeyen ülkeler", "İntihar çeşitleri", "Fare zehri insanı kaç saatte öldürür", "Nasıl intihar edilir", "Kendini asma", "Bilekleri kesmek" aramalarını yaptığı tespit edildi -