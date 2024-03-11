Seçili Metnin Altını Çizmek İçin Hangi Komutlar Kullanılır? Klavyede Altı Çizili Yazma Kısayolu Nedir?

Word üzerinde ürettiğiniz metinde metnin amacına göre farklı şekillendirmeler, renklendirmeler, yazı tipleri, tablolar, fotoğraflar ve resimler gibi birden fazla araç gereç kullanılmaktadır. Bunlardan biri de yazılan ya da seçilen metnin altını çizmedir. Daha verimli ve dikkat çekici bir yazı üretmek için seçili metnin altını çizmek için hangi komutlar kullanılır, öğrenilmesi gerekirken klavyede altı çizili yazma kısayolu nedir, sorusu altını çizmenin daha pratik yolunu öğretmektedir.

Seçili Metnin Altını Çizmek İçin Hangi Komutlar Kullanılır?

Tüm dünyanın kullandığı Word, çeşitli amaçlar ve çeşitli hizmetler için kullanılmaktadır. Kelime üretme programı olan Word programında yazıların sadece yazılıp olduğu gibi bırakılması gibi bir durum kullanıcıların tercihine göre söz konusu olmamaktadır. Bir belgeyi oluşturmanın ardından oluşturulan belge ve yazı için çeşitli seçenekler üretilmektedir. Bunlardan bazıları koyu yazma, italik yazma, altı çizili yazma, büyük harflerle yazma vb. gibi birden fazla seçenek bulunmaktadır. Yazılan yazıyı daha çok vurgulamak, daha belirginleştirmek ya da herhangi bir amaçla kullanılması için altı çizili yazı stili de bulunmaktadır.

Metni altı çizili yapmanın hem kısayolu hem de normal yolu vardır. Önemli görülen kelimeyi ya da bir cümleyi belirginleştirmek için kullanılan metin altı çizme birkaç farklı yoldan yapılabilmektedir. Öncelikle Word üzerinde normal olarak yapılacak olan metin altı çizme şu aşamalar halinde yapılabilir:

Önce Word programını açınız.

Ardından ilgili metni ya da cümleyi girin.

Ardından altını çizeceğiniz kelime ya da metni seçin.

Sağ üst köşede yazı tipleri ve yazı tipi boyutu bölümünün altında olan K,T, A simgelerinden ( A) ifadesine tıklayın.

simgelerinden ( ifadesine tıklayın. Seçilen kelime ya da cümlenizin altı çizili hale gelecektir.

Klavyede Altı Çizili Yazma Kısayolu Nedir?

Klavyede altı çizili kısayolu çok basittir. Yapılması gereken doğru adımları ugulamaktır. Şu işlem basamakları izlenmesi gerekmektedir: