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Giriş Tarihi: 15.4.2023 11:20 Son Güncelleme: 15.4.2023 11:27

HDP'nin seçim bürosu açılışında Öcalan’a özgürlük istediler

CHP’nin seçimlerde ittifak yaptığı HDP/YSP’nin Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki seçim bürosu açılışında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a özgürlük sloganları atılınca polis müdahalede bulundu. HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, Kürt sorununun çözümünün İmralı'nın kapılarının açılması ile mümkün olduğunu söyleyerek, İmralı kapılarının açılması çağrısında bulundu.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
HDP’nin seçim bürosu açılışında Öcalan’a özgürlük istediler

HDP'nin 14 Mayıs'ta seçimlere gireceği Yeşil Sol Parti'nin (YSP), Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı'ndaki seçim bürosu açılışına, Parti Sözcüsü İbrahim Akın, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, Emekçi Hareket Partisi (EHP) Genel Başkanı Hakan Öztürk, Yeşil Sol Parti'nin Mardin milletvekili adayları ile görevden alınan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'de katıldı.

HDP'li Milletvekili Saliha Aydeniz, açılışta Kürtçe yaptığı konuşmasında, Abdullah Öcalan'ın Kürt sorununu çözeceğini ileri sürerek, "Kürt sorununun çözümü İmralı'nın kapılarının açılması ile mümkündür. İmralı kapıları açılsın" dedi.

Yeşil Sol Parti Sözcüsü İbrahim Akın ise, "Türkiye'de bir tarafıyla Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ortak adresi, diğer tarafıyla da Kürdistani bölgede Demokrasi ve Özgürlük İttifakı'nın adresi oldu. 17 parti bir araya geldik ve Türkiye'nin iki yakasını bir araya getirdik. Türkiye eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir cumhuriyeti kurmak için sandıklarda bu iktidarı gömeceğiz" ifadelerini kullandı. HDP Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk ise, "Bu seçim, tarihi bir seçim. Bu seçim Kürt halkının geleceğinin ya karanlık ya da aydınlık olacağını belirleyecek bir seçim olacak. Kendimizi buna göre hazırlayalım ve bu kirli sistemi ortadan kaldıralım" dedi.

ÖCALAN SLGONLARI ÜZERİNE POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polisin uyarılarına rağmen konuşmalarda Öcalan'a özgürlük çağrısı yapılması ve kalabalığın terör örgütü PKK ve Öcalan lehine sloganlar atması üzerine, polis müdahale etti. Tazyikli su ve biber gazıyla yapılan müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından grup dağıldı.

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