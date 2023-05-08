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Giriş Tarihi: 8.5.2023 14:43 Son Güncelleme: 8.5.2023 15:11

Seçim öncesi eylem hazırlığında olan 2 DEAŞ üyesi tutuklandı

Kilis’te 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin güvenliğini tehlikeye sokmayı planlayan terör örgütü DEAŞ üyesi 2 kişi gözaltına alınarak tutuklandı.

İbrahim GÜNEŞ
Seçim öncesi eylem hazırlığında olan 2 DEAŞ üyesi tutuklandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan kapsamlı istihbarı çalışmalar neticesinde; geçmiş dönemde Suriye ülkesinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü adına faaliyet gösterdikten sonra, yasa dışı yollarla ülkemize giriş yaparak faaliyetlerini devam ettirme arayışı içerisinde olan ayrıca Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde yapabileceği eylemlerle seçim güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilen 2 şüpheli şahsa ait bilgiler elde edildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 05 Mayıs 2023 tarihinde Kilis merkezli başlatılan, Antalya ve Denizli olmak üzere 2 ilde icra edilen eş zamanlı operasyon neticesinde 2 DEAŞ silahlı terör örgütü şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca aramalarda ele geçirilen dijital materyal ve dokümanlara incelenmek üzere el konuldu.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca tamamlanan işlemlerin ardından 2 şüpheli şahıs Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şahıslar, çıkartıldıkları Nöbetçi Mahkemece tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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Seçim öncesi eylem hazırlığında olan 2 DEAŞ üyesi tutuklandı
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