Seçim vaatlerinin altından emek hırsızlığı çıktı

Yolsuzluk iddiaları ve skandal açıklamalarıyla gündeme gelen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in adı bu kez emek hırsızlığıyla anılmaya başlandı. Edinilen bilgilere göre, Şükrü Genç, 2019 seçim kampanyasında Kapalı Spor Salonu, Sarıyer Yaşam Merkezi, Sarıyer Spor Sağlık Köyü projeleri vaadinde bulundu. Bu projeler için de Pr Promar adlı firmayla anlaştı. Firma 2016'dan 2018 yılına kadar herhangi bir ücret almadan 3 proje geliştirdi. Şükrü Genç de bu projeleri 2019'da seçim broşürlerine koydu.Bununla da yetinmeyen Genç, projelerde seslendirme yaptı. Firmaya projelerin 2019 seçimlerinden sonra başlanacağı belirtildi ancak ne projelere başlandı ne de firmanın hak edişi ödendi. Alacaklarını tahsil edemeyen firma mahkemenin yolunu tuttu. Pr Promar, proje görsellerinin seçim kampanyası boyunca kullanıldığı, tanıtımlarda yer verildiği ancak buna karşılık bir bedel ödenmediği gerekçesiyle Şükrü Genç'e yönelik 2022'de alacak davası açtı. Dava dilekçesinde mahkeme heyeti tarafından görevlendirilecek bilirkişi tarafından gerekli incelemenin ve projelerin değerine ilişkin tespitlerin yaptırılarak ödenmesi talep edildi.