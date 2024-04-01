Seçimin galibi milli iradedir

31 Mahalli idareler seçimi sonrası ilk açıklama AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan'dan geldi. Kaplan, 31 mart seçimini değerlendirdiği açıklamasında, Kırıkkale'de demokrasinin ve milli iradenin kazandığını ifade etti. Kaplan, yazılı açıklamasında şu görüşlere yer verdi.

Kaplan, "Öncelikle Kırıkkale'mize 10 yıl boyunca adına en küçük bir şaibe karıştırmadan, alnı açık yüzü ak bir şekilde hizmet eden Kırıkkale Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı'ya kalben teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum" dedi.

Milletvekili Kaplan, "AK Parti'mizin çok kıymetli İl Teşkilatına, bizlere gönül vermiş sabahlara kadar sokaklarda emek veren, ilk günden bu yana hiç yorulmayan Kadın Kolları Teşkilatımıza, Gençlik Kollarımıza, sesimizi duyuran, pankartımızı asan, broşürümüzü dağıtan, sosyal medyada mücadele eden, bize inanan, bize destek veren tüm kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum" dedi