Haberler Yaşam Haberleri Seda Balkarlı: MEB onaylı güzellik uzmanı olabilirsiniz
Giriş Tarihi: 31.12.2022 15:35

Seda Balkarlı: MEB onaylı güzellik uzmanı olabilirsiniz

Kendi adını taşıyan akademi ile sektöre yeni isimler kazandıran başarılı girişimci Seda Balkarlı, “Kendi güzellik merkezinizi açmak hayal değil. MEB onaylı güzellik uzmanı olabilirsiniz” diyor.

Seda Balkarlı: MEB onaylı güzellik uzmanı olabilirsiniz

Günümüzün en popüler sektörlerinin başında güzellik geliyor. Gerek sektörün potansiyeli gerekse de kazanç oranlarının yüksek olması nedeniyle birçok kişi bu konuda eğitim almak istiyor. Bu noktada en kritik noktayı ise eğitim alınan kurumun yetkinliği, eğitim kadrosu, sektörel tecrübesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı bir eğitim kurumu olması oluşturuyor. Güzellik sektörünün son dönemde dikkat çeken isimlerinden başarılı girişimci Seda Balkarlı, kendi adını taşıyan akademisiyle sektöre yeni isimler kazandırıyor.

BAŞARILI BİR KARİYER İÇİN ALTYAPINIZ SAĞLAM OLMALI

Kahramanmaraş'ta "Altın Oran Yaşam Merkezi" markasıyla hizmet veren, 'Sebax Medikal' isimli şirketiyle Türkiye genelinde medikal cihaz satışları da yapan başarılı girişimci Balkarlı, eğitim aşamasının sürecin en önemli aşaması olduğunu söylüyor: "Rekabetin çok yüksek olduğu bir sektör güzellik sektörü. Güzellik alanında kariyer yapacaksanız altyapınız sağlam olmalı. Biz Seda Balkar Akademi çatısı altında Türkiye'deki en üst seviye eğitimi hedefleyerek kursiyerlerimizi sektöre hazırlıyoruz. Sektör tecrübemiz ve mevcut şubelerimizle uygulama alanında da kursiyerlere kendilerini geliştirme şansı veriyoruz."

KURSİYERLERİMİZİN BAŞARI ORANI SEKTÖR ORTALAMASININ ÜZERİNDE

MEB Onaylı Güzellik Uzmanı sertifikası alıp sonrasında Ustalık Belgesi sınavlarına girebilmesi için bakanlık tarafından resmi olarak tanınmış firmalar ile çalışmanın önemini vurgulayan Seda Balkarlı, belgenin sunduğu fırsatları ise şöyle sıralıyor: "Seda Balkar Akademi olarak verdiğimiz belge ile kursiyerlerimiz Ustalık Sınavı'na girebiliyor. O sınavda başarılı olunması durumunda, ki bizim kursiyerlerimizin bu anlamda başarı oranları sektör ortalamasının çok üstünde, kendi işyerlerini açabiliyor ya da başka bir kurumda güzellik uzmanı olarak çalışabiliyorlar."

"Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir"

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş vurularak öldürülmüştü! Valilikten flaş açıklama: Gözaltına alındılar
Temel Karamollaoğlu tarafını belli etti! Akşener’i küplere bindirecek açıklamalar
Son dakika: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Dr. Astrolog Şenay Devi 2023'ün en şanslı burcunu açıkladı! "En zararlı gezegen bile şansınız için dönecek"
Muzırlıkta Netflix’i aratmayan yobaz
Aydın'daki tüp faciasında ölü sayısı 8 ölü, 1 ağır yaralı! Anne ile kızın son anları yürekleri dağladı...
Yılbaşı diye üzülmeyiniz
Üçlü salgına karşı 7 bitki ve vitamin
Terzi Mustafa'nın ölüm masası! Sahte alkol masası ölüm zincirine döndü
Son dakika: İzmir'de vinç devrildi! 6 kişi hayatını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
Seda Balkarlı: MEB onaylı güzellik uzmanı olabilirsiniz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA