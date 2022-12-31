Seda Balkarlı: MEB onaylı güzellik uzmanı olabilirsiniz

Günümüzün en popüler sektörlerinin başında güzellik geliyor. Gerek sektörün potansiyeli gerekse de kazanç oranlarının yüksek olması nedeniyle birçok kişi bu konuda eğitim almak istiyor. Bu noktada en kritik noktayı ise eğitim alınan kurumun yetkinliği, eğitim kadrosu, sektörel tecrübesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı bir eğitim kurumu olması oluşturuyor. Güzellik sektörünün son dönemde dikkat çeken isimlerinden başarılı girişimci Seda Balkarlı, kendi adını taşıyan akademisiyle sektöre yeni isimler kazandırıyor.



BAŞARILI BİR KARİYER İÇİN ALTYAPINIZ SAĞLAM OLMALI



Kahramanmaraş'ta "Altın Oran Yaşam Merkezi" markasıyla hizmet veren, 'Sebax Medikal' isimli şirketiyle Türkiye genelinde medikal cihaz satışları da yapan başarılı girişimci Balkarlı, eğitim aşamasının sürecin en önemli aşaması olduğunu söylüyor: "Rekabetin çok yüksek olduğu bir sektör güzellik sektörü. Güzellik alanında kariyer yapacaksanız altyapınız sağlam olmalı. Biz Seda Balkar Akademi çatısı altında Türkiye'deki en üst seviye eğitimi hedefleyerek kursiyerlerimizi sektöre hazırlıyoruz. Sektör tecrübemiz ve mevcut şubelerimizle uygulama alanında da kursiyerlere kendilerini geliştirme şansı veriyoruz."



KURSİYERLERİMİZİN BAŞARI ORANI SEKTÖR ORTALAMASININ ÜZERİNDE



MEB Onaylı Güzellik Uzmanı sertifikası alıp sonrasında Ustalık Belgesi sınavlarına girebilmesi için bakanlık tarafından resmi olarak tanınmış firmalar ile çalışmanın önemini vurgulayan Seda Balkarlı, belgenin sunduğu fırsatları ise şöyle sıralıyor: "Seda Balkar Akademi olarak verdiğimiz belge ile kursiyerlerimiz Ustalık Sınavı'na girebiliyor. O sınavda başarılı olunması durumunda, ki bizim kursiyerlerimizin bu anlamda başarı oranları sektör ortalamasının çok üstünde, kendi işyerlerini açabiliyor ya da başka bir kurumda güzellik uzmanı olarak çalışabiliyorlar."

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