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Giriş Tarihi: 7.12.2022 11:02 Son Güncelleme: 7.12.2022 11:37

Seda Nur 14 gündür bulunamıyor

Antalya'da direksiyon dersine gitmek için 24 Kasım'da evden ayrıldıktan bu yana haber alınamayan Seda Nur Uludağ (21) için arama çalışması aralıksız sürüyor.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Seda Nur 14 gündür bulunamıyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Ekmel Mahallesi'nde oturan halasının yanında kalan ve ehliyet kursuna giden Seda Nur Uludağ, 24 Kasım sabahı direksiyon dersine gitmek için ayrıldı.

Saat 10.00 sıralarında dersten çıkan Uludağ, pastanede kız arkadaşıyla buluştu. Akşam halasının yanına gitmeyen Uludağ'dan haber alamayan yakınları, gidebileceği yerleri araştırdı.

AİLE KIZLARININ YOLUNU GÖZLÜYOR

Güney Mahallesi'nde oturan ailesi, Uludağ'ı bulamayınca durumu polise bildirdi. Ailesinden Uludağ'ın bilgilerini alan ekipler, arama çalışması başlattı. 24 Kasım tarihinden buyana Seda Nur Uludağ'ı arayan ekipler, Koru Mahallesi sahil kısmında kendisine ait olabileceği değerlendirilen şemsiyeyi buldu. Uludağ'ın ailesi de Koru sahilinde yoğunlaştırılan arama çalışmalarında yer aldı. AFAT karadan ve Sahil Güvenlik ekipleri ise denizden 14 gün boyunca arandı.

AKDENİZ SEDA NUR'U GERİ VERMİYOR

Yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Seda Nur bulunamadı. Genç kızın cep telefonunun en son sinyal verdiği Koru sahilinde AFAT, Sahil Güvenlik ve jandarma yaptığı çalışmalarda iki hafta geçmesine rağmen genç kızın cesedine henüz ulaşamadı. Yetkililer 24 Kasım günü denizin akıntı yönüne göre aramaların süreceğini kaydetti.

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Seda Nur 14 gündür bulunamıyor
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