Seda Nur 14 gündür bulunamıyor

AKDENİZ SEDA NUR'U GERİ VERMİYOR

Yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Seda Nur bulunamadı. Genç kızın cep telefonunun en son sinyal verdiği Koru sahilinde AFAT, Sahil Güvenlik ve jandarma yaptığı çalışmalarda iki hafta geçmesine rağmen genç kızın cesedine henüz ulaşamadı. Yetkililer 24 Kasım günü denizin akıntı yönüne göre aramaların süreceğini kaydetti.