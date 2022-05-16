Seda Nur Şen, İstanbul’da şüpheli bir şekilde ölmüştü! Korkunç olayda flaş gelişme...

MÜTALADAA BİR SUÇTAN CEZASI BİR SUÇTAN BERAATİ İSTENDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora göre maktul Sedanur Şen'in kanında uyuşturucu maddeye rastlandığını, maktulün uzun süredir uyuşturucu tedavisi gördüğünü, sanığın uyuşturucu madde ticareti yaptığını ve sanığın Sedanur Şen'in ölümüne ilişkin bilinçli taksirle hareket ettiğini gösterir nitelikte yeterli bir illiyet bağı kurulamadığı aktardı. Ayrıca sanığın 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 10 yıldan az olmamak şeklinde hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan beraat etmesi talep edildi.