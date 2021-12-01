Seda Nur Şen’in ölümü soruşturmasında yeni gelişme! Şüpheli için istenen ceza belli oldu

YÜZÜNÜ MOR GÖRÜNCE ÖLDÜĞÜNÜ ANLAMIŞ

İddianamede yer alan ifadesinde şüphelinin bir buçuk hafta önce maktül ile tanıştıklarını, sık sık görüşmediklerini, olay günü maktulü evinden aldıktan sonra otele gittiklerini, gece maktulün annesinin maktulü aradığını, Maltepe Tıp Merkezine maktulu aracıyla götürdüğünü, maktulün orada iğne olduğunu, ardan maktulle beraber gezdiklerini, tekrar otele gelip uyuşturucu aldıklarını, ertesi sabah temizlik görevlilerinin kapıya vurmasıyla uyandığını, maktulün uyuduğunu sandığını, uyandırmaya çalıştığında yüzünün mor olduğunu görünce öldüğünü anladığını, eşyaları toplayıp mavi el çantasına koyup odadan çıktığını, temizlik görevlilerine kız arkadaşının ölmüş olabileceğini ambulans çağırmalarını söylediğini, çantayı koridora bırakıp polisi bekleyip kaçmaya çalışmadığını söylediği kaydedildi.

SIRT ÜSTÜ YATAR VAZİYETTE..

Şüphelinin uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından kaydının olduğunun belirtildiği iddianamede, olay günü otel giriş kayıtlarının var olduğu, olay günü şüphelinin kullandığı araç içinde arama yapıldığı, suç ve suç unsuruna rastlanılmadığı, olay yeri inceleme raporunda maktulün yatak üstünde sırt üstü yatar vaziyette görüldüğü bildirildi.

'KIZIM NEŞELİYDİ, ŞİKAYETÇİYİM'

Müşteki Sevinç Şen'in iddianamedeki ifadesinde maktulün öz kızı olduğunu, bir yıl önce maktulün madde bağımlısı olduğunu öğrendiğini, tedavi gördüğünü, şüpheliyi tanımadığını, maktulün bordarline adlı kişisel bozukluk hastası olduğunu tedavi sırasında öğrendiğini, en son kızını gördüğünde neşeli olduğunu, kendisine bu şahsı sorduğunda bilgi vermediğini, daha sonra kızı maktulün vefat ettiğini öğrendiğini, kızı maktul ile aynı odada kalan uyuşturucu kullanan şüpheliden şikayetçi olduğunu beyan ettiği belirtildi.

ÖLÜM SEBEBİ UYUŞTURUCU

İddianamede, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen kan numunesi üzerinde yapılan incelemede şüphelinin kanında uyuşturucu madde tespit edildiği, otopsi raporuna göre maktulün ölüm sebebinin uyuşturucu uyarıcı madde intoksikasyonu sonucu meydana geldiğinin belirtildiği kaydedildi.

ŞÜPHELİ İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Tüm deliller değerlendirildiğinde şüphelinin maktul ile beraber gittiği Taksim'de uyuşturucu madde satın aldığını, gerek ifadesinde gerek ölü muayene tutanağında ikrar ettiği, ayrıca maktulün Özel Maltepe Tip Merkezine götürdüğü, burada maktulün uyuşturucu madde ile ilgili tedavi olduğunu bilebileceği, buna rağmen maktule uyuşturucu madde kullandırarak üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı ve bu nedenle şüphelinin 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan da 10 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.