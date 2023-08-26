Sedanur 275 gündür kayıp: Tek ipucu yok!

Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Sedanur Uludağ 24 Kasım 2022 günü sırra kadem bastı. O günden beri kendisinden haber alınamayan Sedanur Uludağ'ı arama çalışmalarından da bir sonuç çıkmadı. Kaybolduğu günden bu yana aranan Sedanur hakkında en ufak bir ipucuna dahi rastlanmadı.
GÜVENLİK KAMERALARINDA GÖRÜLMÜŞ!
Gazipaşa'da 275 gündür haber alınamayan genç kızın, Koru Sahili'nde yalnız bir şekilde yürüdüğü anların bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Yapılan arama çalışmalarına rağmen kızlarının izini bulamayan aile, televizyon programına çıkmış ve Sedanur Uludağ'ın dosyası cinayet büroya devredilmişti.
Antalya'dan gelen özel bir ekip, Sedanur olayını çözmek için geniş çaplı inceleme başlatmış, Sedanur'un yakınları ve arkadaşları özel ekip tarafından o dönemde ifadeye çağrılmıştı. Genç kızın en son görüldüğü Poyraz Limanı mevkiinde aylar önce yeniden arama başlatılmıştı. Polislere, AFAD ekiplerinin destek verdiği çalışmalarda kadavra köpeği ile bölgede arama tarama faaliyeti gerçekleştirilmesine rağmen çalışmalarda bir ize rastlanmamıştı.