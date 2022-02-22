Sedef Kabaş’ın “piyasa dolandırıcılığı” davasında yeni gelişme

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Orhan Kalkan ve Mehmet Selçuk Çimşir de da herhangi bir maddi çıkar sağlamadıklarını savunarak, haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.

Sanık avukatları ise yapılan haber ve paylaşımlarda banka adı verilmediğini, Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırılık yaşanmadığını savundu.

Mahkeme, savunması alınamadığı için hakkında yakalama kararı çıkarılan 4 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi. Duruşmayı 27 Nisan'a erteleyen hakim, bu tarihe kadar Cumhuriyet savcısının mütalaasını hazırlamasını istedi.